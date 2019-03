Borsa: Europa fiacca, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Borse europee fiacche dopo il rallentamento della fiducia dei consumatori in Germania. In lieve rialzo Londra (+0,05%) e Parigi (+0,09%), stabile Milano, mentre cedono lo 0,2% circa Francoforte e Madrid. Peggio delle stime la fiducia dei consumatori in Germania (10,4 l'indice Gfk atteso a 10,8), mentre la fiducia delle imprese in Francia è salita a 104 punti, uno in più delle stime. Positivi i futures Usa in vista delle nuove costruzioni di case, dell'indice dei prezzi delle abitazioni , dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond, e della fiducia dei consumatori americani, prevista in rialzo. In campo automobilistico cede la componentistica di Faurecia (-2,35%) e Valeo (-1,68%) insieme a Renault (-1,38%), alle prese con un richiamo di auto in Russia. Resiste Fca (+0,02%) sull'onda lunga di ipotesi di aggregazione dopo le recenti ricostruzioni di stampa sul no di Exor (-0,87%) alla corte di Psa (-0,9%). Tra le banche giù Sabadell (-3%), Bankinter (-1,95%) e Banco Bpm (-0,74%), tiene Intesa (+0,2%).