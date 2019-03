Borsa: Asia contrastata, Tokyo +2,15%

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - E' durato solo un giorno lo spettro della recessione per le principali borse asiatiche dopo lo scivolone della vigilia, anche se il rimbalzo dei listini è stato parziale. Tokyo ha guadagnato il 2,15%, drogata da acquisti legati alla distribuzione dei dividendi, Taiwan ha guadagnato lo 0,76%, Seul lo 0,18% e Sidney lo 0,07%, mentre Shanghai (-1,51%) ha proseguito la corsa verso il basso.

Contrastate Hong Kong (-0,2%) e Mumbai (+0,13%) ancora in fase di contrattazioni. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, nonostante il rallentamento della fiducia dei consumatori in Germania. In arrivo la fiducia delle imprese in Francia e, dagli Usa, i dati sulle costruzioni, i permessi edilizi, l'indice manifatturiero della Fed di Richmond e la fiducia dei consumatori. Sugli scudi a Tokyo Sony (+3%), Toyota (+2,27%) e Central Japan Railway (+4,82%), sui massimi dell'anno, nell'ultimo giorno utile per acquistare il diritto alla distribuzione della cedola.