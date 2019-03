Borsa: Milano debole (-0,65%) con banche

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Avvio di settimana debole per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,65%. Lo spread in rialzo a 250 punti base zavorra i bancari: Banco Bpm (-1,55%), Ubi (-1,4%), Fineco (-1,3%), Bper (-1,3%), Intesa (-1%), Unicredit (-1%), Banca Generali (-0,9%) e Mediobanca (-0,7%).

Giù anche Mps (-1,8%) fuori dall'indice dei titoli a maggiore capitalizzazione. Vendite su Stm (-2,3%), Recordati (-2,6%), Saipem (-1,3%).

Giù l'industria di Leonardo (-1,3%), Cnh (-1,7%), Buzzi (-1,5%) e Pirelli (-0,9%). Tra i pochi titoli in luce a piazza Affari spicca Campari (+3,9%), dopo la promozione a 'buy' degli analisti di Goldman Sachs. Procede di buon passo anche Salini Impregilo (+0,5%) che questa mattina ha annunciato un contratto da 524 milioni di dollari della controllata statunitense Lane per un bacino in Florida. Bene Fca (+0,8%) e Ferragamo (+0,1%).