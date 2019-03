Borsa: Europa positiva con indice Ifo

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - L'indice Ifo che valuta la fiducia delle imprese tedesche batte le attese e porta in terreno positivo le Borse europee che hanno cambiato segno a ridosso di mezzogiorno: se Londra resta debole (-0,1%), Parigi sale (+0,1%), come Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,15%). Milano è la migliore (+0,5%). Sul listino milanese riprendono fiato le banche: Unicredit (+1,46%), Ubi (+0,8%), Intesa (+0,65%), Banco Bpm (+0,65%). Mps resta negativa ma in netto miglioramento rispetto alla mattinata (-0,5%). Brilla ancora Campari (+3%) dopo la promozione a 'buy' di Goldman Sachs. Corre anche Fca (+3%), dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui John Elkann spingerebbe per operazioni di M&A.