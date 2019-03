Indice Ifo sale a sorpresa, Milano gira in rialzo

La Borsa di Milano gira in positivo e guadagna lo 0,4% in corrispondenza della pubblicazione del dato dell'indice Ifo sulla fiducia delle aziende tedesche, superiore alle attese. L'indicatore è salito a 99,6 da 98,5 punti di febbraio scorso, contro le attese per un dato invariato.

SPREAD IN AUMENTO, TORNA A 250 Balzo, all'avvio di giornata, per lo spread fra Btp e Bund tedesco che riguadagna quota 250 punti contro i 246 punti della chiusura di venerdì. Mentre in Asia i mercati scivolano sui timori di recessione, il differenziale segna così 250 punti, con un rendimento del decennale al 2,49%