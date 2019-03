L'Italia spende per pensioni di reversibilità il doppio dell'Ue

L'Italia ha speso per le pensioni di reversibilità, nel 2017, oltre 45 miliardi pari al 2,6% del Pil, una quota che è doppia a quella media Ue (1,3% mentre è 1,7% nell'area Euro). Lo si legge nel Rapporto Eurostat sulla spesa statale per funzione dal quale emerge che la percentuale comunque è scesa rispetto al 2,7% del 2016. Il dato risente della scarsa partecipazione al lavoro della componente femminile nel nostro Paese. Se si guarda alla protezione sociale in generale la percentuale di spesa è al 20,9% del Pil (18,8 l'Unione a 28 e 19,8% l'area Euro) in calo dal 21% del 2016.