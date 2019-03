Consob:big attive su info non finanza

Primo bilancio per i rapporti non finanziari diffusi dalle società in termini di ambiente, governance e sostenibilità sociale, informazioni sempre più utilizzate dai grandi fondi internazionali per guidare le loro scelte di investimento. Secondo uno studio frutto della collaborazione Consob, Methodos e Nedcommunity sono stati i grandi gruppi ad aver approfittato del rapporto, frutto della direttiva europea, non fermandosi alla compliance ma "avviando un processo di trasformazione in grado di coinvolgere modelli di business, governance e strategie".

Un risultato, nota lo studio, che "tuttavia non sorprende, visto che si riferisce al primo anno di applicazione della nuova disciplina sulle informazioni non finanziarie". La rendicontazione delle informazioni non finanziarie può dare impulso a un'integrazione dei fattori ESG (enviromental, social and governance) in molte diverse aree dell'attività aziendale