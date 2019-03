Pensioni: sindacati, manifestazione 1/6

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Una manifestazione nazionale sabato 1 giugno in piazza del Popolo a Roma e prima tre assemblee il 9 maggio a Padova, Roma e Napoli. Così i sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil annunciano l'avvio della mobilitazione dei pensionati per protestare "contro la totale mancanza di attenzione nei loro confronti da parte del governo", che si è "mostrato del tutto sordo" alle loro richieste. "L'unica misura messa in campo - denunciano - è stata quella del taglio della rivalutazione" delle pensioni.