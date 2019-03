EssilorLuxottica prova rimbalzo in Borsa

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Primi scambi in leggero rialzo per EssilorLuxottica in Borsa a Parigi dopo il tonfo di ieri, quando ha perso oltre il 6% sulle tensioni al vertice: il titolo del gigante delle montature e delle lenti per occhiali in avvio di seduta segna un aumento dello 0,5% a 98,6 euro.

EssilorLuxottica resta comunque ai minimi dalla fusione e sotto la quota psicologica dei 100 euro, in attesa che si trovi una soluzione allo scontro tra Leonardo Del Vecchio (che detiene il 31% dei diritti di voto) e i partner francesi.