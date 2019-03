Borsa: Asia conclude settimana piatta

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Ultima giornata di settimana senza una direzione precisa per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico: dopo le indicazioni della Federal reserve, diverse valute della zona si sono apprezzate, con l'effetto di qualche incertezza per le esportazioni.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,09%, Hong Kong e le Borse cinesi si stanno avviando alla conclusione della loro seduta oscillando attorno alla parità. In aumento di un decimo di punto anche Seul, mentre ha fatto meglio Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, che segna una crescita finale dello 0,46%.

Poco mossi i futures sull'avvio dei listini europei, con Londra vista un po' più debole delle altre Borse sulle incertezze della Brexit.