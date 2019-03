Logistica: pallet Epal compie 20 anni,oltre 189 mln prodotti

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Compie 20 anni il pallet Epal, il bancale di legno riutilizzabile secondo i requisiti internazionali della European Pallet Association. Lo annuncia il consorzio Conlegno, ricordando che il bancale è stato concepito durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre la certificazione unica internazionale risale al 1991. In Italia il marchio è arrivata 8 anni dopo e dal 2002 se ne occupa il consorzio Conlegno. In 20 anni sono stati prodotti 189,6 milioni di bancali in Italia, di cui 136,8 nuovi e 52,8 riparati, abbastanza per fare quasi 6 volte il giro del mondo affiancandoli. Nel 2018 i quasi 200 soggetti licenziatari hanno prodotto 6,5 milioni di pallet Epal nuovi (+12%) e ne hanno riparati 4 (+0,2%). L'Italia - spiega Davide Dellavalle del comitato tecnico di Epal-Conlegno - "è uno dei Paesi di riferimento per la produzione e riparazione di pallet Epal, al terzo posto nel mondo per numero di pallet immessi sul mercato".

Prima è la Germania, seconda la Polonia.(ANSA).