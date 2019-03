in Europa salgono Borse Milano e Londra

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Le Borse europee restano contrastate dopo l'apertura in recupero di Wall Street, all'indomani della decisione della Fed di lasciare i tassi fermi per tutto il 2019. Nel giorno in cui il Consiglio europeo valuta la richiesta di rinvio della Brexit, Londra guadagna lo 0,38%, con la sterlina in rialzo sull'euro (1,15) e sul dollaro (1,31), mentre l'euro vale 1,138 dollari. L'altra Piazza in terreno positivo è Milano, che sale dello 0,27%. Sono invece in perdita Parigi (-0,16%), Francoforte (-0,65%) e Madrid (-0,53%). Lo spread è in lieve discesa a 241 punti contro i 243 di apertura.