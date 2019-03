EssilorLuxottica: francesi ribattono

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La Delfin di Leonardo Del Vecchio ha fatto "accuse serie e false". Lo afferma il vicepresidente esecutivo di EssilorLuxottica, Hubert Sagnieres, in risposta all'attacco arrivato dal socio italiano.

"Questo approccio, che è contrario all'interesse del gruppo, è deleterio per l'azienda e per i sui azionisti", aggiunge il manager francese secondo il quale quello di Del Vecchio è "il tentativo di fatto di prendere il controllo del nuovo gruppo, senza prima passare dall'azionariato". Con l'alzarsi del livello dello scontro il titolo del gruppo di lenti e occhiali ha ampliato le perdite alla Borsa di Parigi con una perdita del 6,5%, ai minimi non solo dalla fusione ma anche a livelli che la società pre-integrazione non vedeva da due anni e mezzo.