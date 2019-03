E' ripreso in Aula alla Camera l'esame degli ordini del giorno al decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100. Sempre in mattinata si procederà al voto sul testo, dopo l'ok alla fiducia di ieri, per il via libera finale di Montecitorio. Il provvedimento tornerà poi al Senato per la terza e ultima lettura.