Cambi:euro in lieve rialzo a 1,142

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Euro in lieve rialzo all'avvio del mercato dopo che ieri la Federal Reserve ha deciso di bloccare, per tutto il 2019, l'aumento dei tassi. La moneta unica segna un aumento frazionale dello 0,09% a 1,1423 dollari. In Asia lo yen guadagna terreno a 110,52.