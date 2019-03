Borsa: Asia positiva con Fed

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Mercati asiatici per lo più in rialzo dopo che ieri la Federal Reserve ha escluso aumenti dei tassi di interesse per quest'anno. L'indice composite di Shanghai a contrattazioni ancora aperte è in crescita dello 0,5%, quello di Shenzhen dell'1%. In controtendenza l'Hang Seng di Hong Kong che cede lo 0,4%.

Acquisti sul Kospi della Corea del Sud che ha chiuso con un aumento dello 0,36%, mentre l'S&P Asx australiano ha terminato praticamente piatto (+0,06%). I mercati giapponesi sono chiusi per una festa nazionale. Tra gli avvenimenti macroeconomici su cui sono puntati oggi gli occhi degli investitori, il rapporto mensile della Bce, la riunione del Consiglio Europeo a Bruxelles e l'indice della produzione della Fed di Filadelfia, ma anche l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping a Roma. I futures sull'Europa sono prevalentemente negativi.