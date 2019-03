Ubi:accordo con cinese Sumec Itc

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - La cinese Sumec International Technology e Ubi Banca hanno siglato oggi un Memorandum of Understanding il cui scopo è favorire e supportare con soluzioni finanziarie le esportazioni italiane in Cina di beni, impianti e servizi. E' quanto si legge in una nota secondo cui nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dal MoU, Sumec considererà Ubi come banca partner preferenziale per l'Italia e questa favorirà l'introduzione di Sumec presso le imprese italiane proprie Clienti. La collaborazione privilegiata avrà una durata di almeno due anni. La firma del Memorandum da parte di Frederik Geertman, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di UBI Banca, e Jacky Yang, General Manager Financial Services di Sumec, è avvenuta alla presenza della delegazione cinese attualmente in Italia per la missione del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, e del Responsabile di GTB - Global Transaction Banking di Ubi Banca