La Fed lascia tassi invariati fra il 2,25% e il 2,50%

La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%.



La Fed segnala che non ci saranno rialzi dei tassi di interesse quest'anno, e un solo rialzo nel 2020.



La Fed rivede al ribasso le stime di crescita per gli Stati Uniti per il 2019. Quest'anno l'economia dovrebbe crescere del 2,1% contro il +2,3% precedentemente stimato.