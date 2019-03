Borsa: Europa giù, Milano fiacca (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Borse europee deboli con Francoforte (-1,45%) di gran lunga la peggiore dietro a Madrid (-0,4%), Parigi (-0,2%), Milano (-0,1%) e Londra (+0,2%), in lieve rialzo dopo l'annuncio della richiesta di un rinvio al 30 giugno per la Brexit da parte della premier britannica Teresa May. Negativi anche i futures su New York, che apre tra pochi minuti, dopo il rallentamento delle richieste di mutui e in vista della della Fed sui tassi Usa, previsti invariati. Domani arriva invece il bollettino economico della Bce. Pesa su Bayer (-12,45%) la prima sconfitta in tribunale a San Francisco (Usa) per una nuova causa del diserbante Roundup, per un caso di tumore alla pelle. Prese di beneficio su Deutsche Bank (-3,15%) e Commerzbank (-1,52%) dopo il rally per l'avvio dei negoziati su possibili nozze. Pesante Bmw (-5,3%), che ha tagliato le stime sull'utile contagiando Volkswagen (-2,7%) e Daimler (-2,15%). Giù anche Fca (-1,5%) e Peugeot (-2,6%) dopo il rally della vigilia su ipotesi di possibili nozze.