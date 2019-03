Borsa: Europa debole, Milano in parità

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Borse europee deboli da Francoforte (-0,97%) a Madrid (-0,15%) e Parigi (-0,1%), mentre Milano resiste sulla parità. Contrastati i futures Usa in attesa delle richieste di mutui e della decisione del Comitato Federale della Fed sui tassi Usa, previsti invariati. Domani tocca invece alla Bce esprimersi, con il tradizionale Bollettino Economico che segue di 15 giorni le riunioni di politica monetaria nell'Eurotower. Pesa su Bayer (-12,5%) La prima sconfitta in tribunale a San Francisco (Usa) per una nuova causa sul Roundup, il diserbante sotto accusa per diversi casi di tumore alla pelle. Giù Deutsche Bank (-2,52%), oggetto di prese di beneficio a differenza di Commerzbank (+0,38%) dopo il rally per l'avvio dei negoziati su possibili nozze. In calo anche gli automobilistici Bmw (-4,82%), che ha tagliato le stime sull'utile contagiando Volkswagen (-2,12%) e Daimler (-1,95%), mentre gira in calo Fca (-0,84%) in Piazza Affari. Giù anche Renault (-1,2%) e Peugeot (-1,4%) a Parigi.