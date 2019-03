Borsa: Asia poco mossa, Tokyo +0,2%

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Borse asiatiche poco mosse con lo spettro del rallentamento dell'economia cinese, visto dagli investitori come il rischio principale per i mercato, superiore anche a quello della guerra sui dazi. Tokyo ha recuperato qualche manciata di punti (+0,2%), piatta Shanghai (-0,01%), contrastate Taiwan (+0,37%), Seul (-0,02%) e Sidney (-0,36%), così come Hong Kong (-0,34%) e Mumbai (+0,09%), ancora aperte.

Contrastati anche i futures, con i titoli europei in rosso e quelli Usa a due velocità, positivo il Dow Jones, in calo invece il Nasdaq. Gli occhi degli operatori sono puntati sul Comitato Federale della Fed, che si riunisce oggi e che dovrebbe lasciare invariati i tassi Usa, mentre per domani è atteso il Bollettino Economico della Bce. Sotto pressione Sony (-3,38%) e Nintendo (-3,21%)) per effetto della nuova piattaforma dei giochi di Google denominata Stadia. Bene Toyota (+0,87%), con il dollaro sostanzialmente stabile sullo yen. In calo Nomura (-2,24%).