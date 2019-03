Borsa: Asia debole in attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Marted' 'alla deriva' dicono gli operatori in Borsa per l'Asia con Tokyo che chiude in calo dello 0,08%, Shanghai dello 0,4%, Seul dello 0,09% e solo Hong Kong che tiene la parità (+0,07%) in attesa di maggiori indicazioni sulla politica monetaria dalla riunione della Federal Reserve.