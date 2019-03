Salini Impregilo: utile a 180 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - L'anno scorso Salini Impregilo ha registrato un utile netto normalizzato di 180 milioni e ricavi normalizzati di 6 miliardi "essenzialmente in linea con il 2017", afferma il gruppo. L'utile netto attribuibile ai soci della controllante è di 54 milioni, mentre il risultato 'riesposto' del 2017 è negativo per 117.

I dati normalizzati includono le joint venture non controllate di Lane Industries e sono al lordo della svalutazione degli asset in Venezuela e di Plant & Pavings consolidata "linea per linea". L'utile va "a rafforzamento della struttura patrimoniale", mentre il dividendo per le azioni risparmio è di 0,26 euro. Salini Impregilo nel 2018 ha nuovi ordini per 6 miliardi, con ordini acquisiti e in corso di finalizzazione nei primi mesi del 2019 per 3,5 miliardi. I risultati reddituali e finanziari del 2019 sono attesi in linea con il 2018 ed è in corso di predisposizione il 'business plan' "che terrà conto dell'avvio del progetto di consolidamento e rilancio del settore infrastrutturale Italia".