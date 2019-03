Industria, fatturato a gennaio sale 3,1%

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dopo la flessione registrata a dicembre 2018, il fatturato industriale torna a crescere a gennaio 2019, sia rispetto al mese precedente, dell'3,1%, sia su base annua, dello 0,6%, "trainato dal mercato estero". Lo rileva l'Istat. Anche gli ordinativi sono in crescita (dell'1,8%) da dicembre ma calano dell'1,2% su base annua.

Il settore macchinari e attrezzature ha fornito il contributo maggiore alla crescita del fatturato (+8,8%), mentre i mezzi di trasporto il contributo negativo più rilevante.

Il calo dei mezzi di trasporto raggiunge il -8,8% ed è secondo, per entità, solo a quello di un altro settore forte del made in Italy come il farmaceutico (-13,8%).

Gennaio è il mese con l'aumento congiunturale maggiore per il fatturato da poco più di un anno (a partire da dicembre 2017) ma questo non basta a compensare i cali di novembre e dicembre. Il risultato degli ultimi tre mesi è di un calo dell'1,8% rispetto al periodo precedente.