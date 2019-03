Borsa: Milano cauta, ok Leonardo e Juve

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Avvio cauto per Piazza Affari in attesa che Moody's, nella tarda serata di oggi, aggiorni il suo rating sull'Italia. Il Ftse Mib avanza dello 0,16% mentre sul listino milanese continua a mettersi in luce Leonardo (+2,4%), promossa da Oddo a 'buy', e la Juventus (+2,1%), che continua a capitalizzare il passaggio del turno in Champions League.

Acquisti anche su Stm (+1,2%), Unipol (+1,2%), Tenaris (+1,1%) e Ferragamo (+1%). In rialzo anche Eni (+0,4%), che oggi aggiornerà il piano strategico. Fiacchi invece i bancari con Banco Bpm (-2%) e Bper (+1,2%), deboli anche Diasorin (-0,6%), tagliata a 'neutral' da Kempen dopo i conti, Fca (-0,3%) che sconta il calo delle vendite a febbraio in Europa e Tim (-0,2%) preda della litigiosità tra i soci. Affonda Cucinelli (-7,1%) nonostante conti definiti "solidi" da Mediobanca.