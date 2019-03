Borsa: Milano in rialzo con Leonardo

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - La Borsa di Milano (+0,6%) chiude la seduta in rialzo, in linea con l'andamento positivo degli altri listini europei. Gli investitori restano prudenti in attesa delle decisioni che arriveranno dal Regno Unito sulla Brexit. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche. Si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che chiude in calo a 241 punti base ed il rendimento del decennale italiano al 2,49%.

A Milano vola Leonardo (+13,2%), dopo i conti e le stime per l'anno in corso. Bene anche il titolo Generali (+1,2%) che supera la soglia dei 16 euro, con la performance positiva dei conti del 2018. Tra le banche si mettono in mostra Banco Bpm (+4,4%), Bper (+2%), Unicredit ed Mps (+1,2%).

In rialzo Tim (+1,6%), nel giorno del cda sulla governance, e Mediaset (+2,4%). In forte rialzo anche Cerved (+4,8%), dopo le notizie di stampa circa l'interesse di alcuni fondi.

Seduta in rosso per A2a (-1%), Diasorin e Atlantia (-0,9%).