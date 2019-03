Borsa: Europa positiva, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Borse europee in rialzo in attesa di conoscere l'esito del voto di oggi a Londra su una proroga della Brexit all'indomani dell'emendamento passato a Westminster che impedisce al Regno Unito di lasciare l'Ue senza un accordo.

In rialzo futures Usa nonostante il taglio delle stime dell'istituto Ifo sulla crescita della Germania. Milano (+0,75%) si conferma in testa davanti a Londra (+0,7%), Madrid (+0,64%) Parigi (+0,63%) e Francoforte (+0,3%), che sconta il calo di Lufthansa (-5%) dopo i conti e previsioni definite "caute" dagli analisti di Bernstein. Lo spread in calo a 242 punti spinge Banco Bpm (+4,2%), Ubi (+2%), Bper (+2,16%), Unicredit (+1,8%) e un po' meno Intesa (+0,8%). Bene le spagnole Sabadell (+2,2%) e Santander (+1,2%) dopo la conferma di Moody's ai rating di numerosi Istituti. In luce le inglesi Metro Bank (+4,19%), Lloyds (+2,32%) ed Rbs (+2%). Sugli scudi Leonardo (+12%), congelata anche al rialzo, dopo conti e previsioni.