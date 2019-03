Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo con l'attenzione degli investitori rivolta all'esito del voto a Londra su una proroga della Brexit. Si guarda con prudenza alla Cina dove frena la produzione industriale e le vendite al dettaglio. Sul fronte dei cambi a Londra, l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1299 e sulla sterlina a 0,8518.

L'indice d'area Stoxx 600 chiude la seduta in rialzo dello 0,8%. Avanzano Parigi (+0,82%), Londra (+0,37%), Madrid (+0,19%), Francoforte (+0,13%).