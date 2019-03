Via Seta: Forchielli, l'Italia crea un precedente pericoloso

Con l'adesione alla Via della Seta cinese, sia pure sotto forma di un semplice protocollo d'intesa, "l'Italia crea un precedente "pericolosissimo". Agli occhi della politica americana, e dei media di mezzo mondo, un tradimento con cui la Penisola rompe le righe fra i Paesi occidentali ed europei 'di peso' e dà l'adesione ideale a una nuova geopolitica mondiale".

Non si trattiene Alberto Forchielli, fondatore del fondo Mandarin molto introdotto a Washington e profondo conoscitore della Cina. Al telefono da Hong Kong, il finanziere italiano rigetta l'idea che l'Italia, in fondo, faccia quello che hanno fatto altri: "nessun Paese importante d'Europa ha aderito, men che meno un fondatore e un membro del G7. Il South China Morning Post ha in prima pagina la foto di Giuseppe Conte e scrive che l'Italia ha ignorato le richieste americane".

Dal momento che la portata del 'precedente' italiano è grande, secondo Forchielli ci saranno conseguenze: "saremo isolati da Washington, ad esempio nel G7. Anche sulla Libia".