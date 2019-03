Olivetti, storia innovazione a Museo'900

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Oltre un secolo d'impresa, quella Olivetti, per raccontare una storia di innovazione. È stata inaugurata al Museo del Novecento la mostra aperta gratuitamente al pubblico fino al 14 aprile che propone un percorso tra manifesti, locandine pubblicitarie di Giovanni Pintori e altri importanti artisti, fotografie uniche, accanto a prodotti iconici come le celebri macchine per scrivere "Lettera 22" e "Valentine", proseguendo fino al mondo digitale di oggi con il Form 200, registratore di cassa connesso.

"La parola innovazione da sempre ha giocato un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'azienda, oggi protagonista della Digital Transformation che caratterizza il nostro tempo.

La visione storica della relazione fra uomo, industria e architettura ci conduce al cuore digitale di Olivetti attraverso la scuola digitale, lo smart working, le smart city, fino al mondo dei Big Data" spiega Gaetano di Tondo, Direttore Comunicazione di Olivetti e Presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti.