La Juventus vola anche in Borsa (+23%)

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il titolo della Juventus ha aperto in rialzo del 23% in Piazza Affari, a 1,5 euro, all'indomani della vittoria per 3 a 0 sull'Atletico Madrid, con l'accesso ai quarti di Champions. Un successo inatteso, dopo la sconfitta all'andata. A inizio seduta, il titolo non è riuscito a fare il prezzo, poi è balzato avvicinandosi ai massimi e subendo poco dopo uno stop in asta di volatilità. Ora il rialzo è poco sotto il 18% a 1,44 euro.