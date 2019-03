Borse Europa deboli, Londra piatta

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Borse europee contrastate all'indomani della bocciatura del Parlamento inglese dell'accordo con l'Ue sulla Brexit e nel giorno del voto sulla possibile uscita senza intesa. Londra naviga poco sopra la parità (+0,06%), con un andamento simile a Francoforte (-0,05%) e Madrid (-0,06%). Salgono Parigi (+0,34%) e Milano (+0,18%). La sterlina è in calo. Vale 1,16 euro e 1,31 dollari. Lo spread fra Btp italiani e bund tedeschi è a 249 punti, stabile rispetto all'apertura in attesa delle aste di Btp.

Sul listino italiano restano in luce la Juve (+16,4%) dopo la vittoria sull'Atletico Madrid e Ferragamo (+4,2%) all'indomani dei conti malgrado i giudizi tiepidi degli analisti. Il risultati e la decisione di non distribuire dividendo penalizzano Mediaset (-2,7%) mentre a Francoforte Prosieben è poco mossa (-0,4%)