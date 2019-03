Borsa Milano sale (+0,3%) con Juve

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Piazza Affari inverte la rotta e, dopo un'apertura in calo, sale dello 0,3%, spinta dal titolo della Juventus, che balza del 16,4% a 1,42 euro, dopo la rimonta sull'Atletico Madrid e l'accesso ai quarti di Champions.

Crescono anche Ferragamo, che guadagna il 4,45 dopo i conti, Tenaris (+0,92%), Campari (+0,73) e Mediobanca (+0,59%). In calo, invece, Prysmian (-1,37%), Stm (-0,82%), Leonardo (-0,78%), Banco Bpm (-0,56%) e Fca (-0,03%). Alla vigilia di un cda su temi di governance, e in mezzo alla guerra fra azionisti in vista dell'assemblea, Tim perde lo 0,23%.