Borsa Europa sale in attesa voto Brexit

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Borse europee in crescita, in attesa del voto del Parlamento inglese sulla possibilità di portare a termine la Brexit senza intesa con l'Ue. Londra è piatta, mentre la sterlina è stabile e vale 1,31 dollari 1,16 euro. Salgono Parigi (+0,24%) e Madrid (+0,27%). Milano è la Piazza più forte e guadagna lo 0,38%. Lo spread è a 250 punti contro i 249 in apertura, mentre il Tesoro ha assegnato in asta tutti i 7,75 miliardi di euro di Btp a 3, 7 e 20 anni. In Piazza Affari continua la corsa della Juve (+16%), dopo la rimonta di ieri sull'Atletico Madrid e l'accesso ai quarti di Champions.

Crescono anche Ferragamo (+4%), dopo i conti che Equita giudica sopra le stime, Brembo (+2,2%) e Azimut (+1,87%). In calo Prysmian (-1,7%), Stm (-0,89%), Banco Bpm (-0,78%) e Recordati (-0,55%). Tim sale dello 0,42%. in attesa del cda di domani sulla governance e malgrado la lotta fra i soci. Mediaset perde l'1%, dopo i risultati e la decisione di non distribuire dividendi.