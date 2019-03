Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Le Borse europee chiudono in terreno positivo con gli investitori che restano alla finestra in attesa del voto nel Regno Unito sulla Brexit. Per il futuro si guarda a prospettive contrastate con i timori per il rallentamento della crescita dell'economia globale e l'ottimismo per un accordo tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. L'euro sul dollaro si attesta a 1,13 a Londra mentre la sterlina continua a rafforzarsi a 1,32 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,6%. In rialzo Parigi (+0,69%), Francoforte (+0,42%), Madrid (+0,34%) e Londra (+0,11%).