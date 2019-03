Mediaset: utile 2018 corre a 471 milioni

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - L'anno scorso Mediaset ha registrato un utile di 471 milioni rispetto ai 90 milioni del 2017, in gran parte per la plusvalenza della cessione della quota di Ei Towers. I ricavi si sono attestati a 3,4 miliardi (da 3,55 miliardi). L'indebitamento finanziario netto si è ridotto a 736 milioni rispetto ai precedenti 1.392 milioni. "Con l'obiettivo di rendere ancora più solida la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo, nonché di avere le risorse adeguate per cogliere tutte le opportunità di mercato in ambito internazionale" il cda Mediaset ha deciso "di riportare l'utile a nuovo, riservandosi peraltro di esaminare nuovamente la decisione nella riunione del Cda del 25 luglio 2019".

Il risultato prima degli oneri finanziari (Ebit), il risultato netto consolidato e la generazione di cassa caratteristica consolidata per quest'anno sono previsti "in miglioramento rispetto a quelli dello scorso esercizio", conclude il Biscione.