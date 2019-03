Honda richiama 1 mln auto in Usa-Canada

(ANSA) - DETROIT, 12 MAR - Honda richiamerà circa 1 milione di veicoli negli Stati Uniti e in Canada perché i dispositivi di gonfiaggio degli airbag del costruttore di componentistica Takata installati durante precedenti richiami potrebbero essere pericolosi. I documenti pubblicati lunedì dalle autorità di sicurezza canadesi testimoniano che Honda sta richiamando per la seconda volta molti dei suoi modelli più popolari, costruiti tra il 2001 e il 2010. I veicoli coinvolti in Canada sono circa 84mila, mentre il numero in Usa è di oltre 10 volte superiore. Honda al momento non ha voluto commentare, ma l'Autorità Nazionale statunitense per la sicurezza del traffico ha intimato un commento da parte del costruttore. Ai proprietari verrà chiesto di portare i propri veicoli presso le officine autorizzate per far sostituire il componente difettoso.