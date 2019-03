Borsa Tokyo chiude in rialzo dell'1,79%

(ANSA) - TOKYO, 12 MAR - La Borsa di Tokyo termina la seduta in sostenuto rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e i segnali incoraggianti che arrivano dalle trattative a Bruxelles per un processo meno drastico della Brexit tra Ue e Gran Bretagna. Il Nikkei avanza dell'1,79% a quota 21.503,69, con un guadagno di 378 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen prosegue la fase di svalutazione sul dollaro, a un livello di 111,30, e a 125,20 sulla moneta unica.