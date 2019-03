Borsa: Milano apre in rialzo +0,5%

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - La Borsa di Milano apre in rialzo la seduta. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,52% a 20.746 punti.

SUgli scudi sul listino principale le banche: Ubi (+1,11%), Intesa Sanpaolo (+0,9%), Finecobank (+0,7%) e Unicredit (+0,5%).

Cauto rialzo per Tim (+0,2%) mentre infuria la battaglia tra i suoi soci per la governance. Bene Fca (+0,5%). Debole Ferragamo (-0,49%) in attesa dei conti, scivolano anche SNam (-0,3%) e Atlantia (-0,4%). Cir e Cofide che ieri hanno annunciato la fusione per l'accorciamento della catena di controllo salgono rispettivamente dello 0,37% e del 2,78 per cento.