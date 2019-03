Borsa: Asia in rincorsa con tecnologici

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - RImbalzo significativo in Asia, sulla scia del rally dei tecnologici in America. I listini cinesi hanno toccato un rialzo del 2% in mattinata e ora si avviano a chiusura in rialzo Shanghai dell'1,1% e Shenzhen dell'1,7%, Tokyo ha segnato un guadagno dell'1,79%, Hong Kong sale dell'1,4 per cento. Il mercato resta sempre in attesa di notizie dalle negoziazioni tra Usa e Cina sul fronte commerciale.