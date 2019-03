Bankitalia:più spese turisti stranieri

Sale la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018. Secondo i dati della Banca d'Italia è ammontata a 41,5 miliardi di euro con una crescita del 6,1% mentre quelle dei viaggiatori italiani all'estero sono cresciute a 25.568 milioni (+4,1%). L'avanzo è stato di 15.981 milioni di euro, a fronte di uno di 14.597 milioni dell'anno precedente.

Nel solo mese di dicembre il saldo della bilancia dei pagamenti turistica ha visto un surplus di 409 milioni di euro, superiore all'avanzo nello stesso mese dell'anno precedente (354 milioni).

In particolare, nel 2018, i viaggiatori stranieri in Italia sono saliti a 93,8 milioni, contro i 90,6 dell'anno precedente, di cui 61,9 hanno pernottato nel nostro paese. I viaggiatori italiani all'estero sono stati 65,7 milioni, di cui 33,6 con pernottamento.