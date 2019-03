Vodafone e sindacati, 1.130 esuberi

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Vodafone Italia ha presentato il piano industriale ai sindacati e avviato un dialogo "per condividere una ridefinizione complessiva del modello operativo e della conseguente riduzione del perimetro organizzativo pari 1.130 efficienze appartenenti a tutte le funzioni aziendali". Ci sono "l'obiettivo e l'impegno reciproco di individuare quanto prima soluzioni sostenibili per le persone e per l'impresa" sottolinea l'azienda che nel pomeriggio incontrerà le organizzazioni sindacali. L'arrivo di Iliad ha portato a una "straordinaria pressione competitiva, in particolare nel segmento mobile" con una forte contrazione di tutto il settore delle telecomunicazioni. E' di solo 10 giorni fa l'accordo tra Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl telecomunicazioni con Tim che permettono di poter far uscire dall'azienda anticipatamente e volontariamente 4.300 lavoratori nel biennio 2019-2020, utilizzando lo strumento "di sopensione" della legge Fornero e per altri 314 dipendenti utilizzando "quota 100".