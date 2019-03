Borsa: Europa positiva, bene Milano

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Borse europee positive in vista dell'avvio di Wall Street, che oggi 'anticipa' alle 14.30 dato che gli Usa sono già passati al'ora legale, con i futures contrastati. C'è ottimismo per le trattative Usa-Cina sul commercio ed in vista delle decisioni nel Regno Unito sulla Brexit. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1247 a Londra. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Londra (+0,8%), Parigi (+0,2%) e Madrid (+0,1%). A Francoforte (+0,2%) non destano preoccupazione i dati sulla produzione industriale tedesca che a gennaio è scesa dello 0,8% rispetto al mese precedente. Andamento positivo per il comparto delle banche (+0,8%) dove si mettono in mostra Deutsche Bank (+2,2%) con i passi avanti per le nozze con Commerzbank (+4,6%). A Piazza Affari (+0,2%) bene le banche mentre crollano Ifis (-14%), dopo la mancata riconferma dell'amministratore delegato, e Cerved (-11%), dopo il passo indietro di Advent. Debole Tim (-0,1%), con le tensioni tra soci e la Cdp che sale nel capitale.