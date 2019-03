Borsa: Europa apre in rialzo

Le Borse europee aprono in rialzo con il clima di ottimismo sulle trattative Usa-Cina sul commercio globale. Sullo sfondo resta ancora qualche preoccupazione sull'ipotesi di rallentamento dell'economia globale. Attesa per l'apertura di Wall Street che da oggi sarà anticipata alle 14:30. Sul fronte valutario l'euro in rialzo sul dollaro 1,1245 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,4%. In positivo Londra (+0,63%), Parigi (+0,43%), Francoforte (+0,35) e Madrid (+0,31%).

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,51% a 20.588 punti.



Le Borse asiatiche chiudono in positivo la prima seduta della settimana. Gli investitori guardano con favore ai passi in avanti nelle trattative tra Usa e Cina sul mercato globale. Il governatore della Banca centrale cinese ha intanto annunciato che sarà evitata qualsiasi manovra sui cambi per aiutare l'export. Sul sfondo restano comunque i timori per un rallentamento dell'economia globale. In rialzo Tokyo (+0,47%). Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a un valore di 111,10 e a 124,80 sulla moneta unica. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong (+0,7%), Shanghai (+1,5%), Shenzhen (+3,3%), Mumbai (+0,8%), piatta Seul (+0,03%). Nel pomeriggio apertura anticipata alle 14:30 per Wall Street.