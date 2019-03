Reddito: Durigon, a breve bandi navigator

"In questi giorni è stato pubblicato il primo bando per le imprese e a breve verranno resi noti i bandi per i navigator. Se ne sta ancora discutendo, ma ormai la macchina è partita, e state tranquilli che non ci sarà alcuna crisi di governo, andremo a fine legislatura. E se mai ci fosse crisi, il decreto con Quota 100 e il Reddito di cittadinanza non potrà affossare perché il Parlamento è sovrano".

Così oggi il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudio Durigon, in un incontro a Torino sul welfare promosso dalla Lega, ha risposto a chi gli chiedeva i tempi della legge sul reddito e se vi sia il rischio che tutto il 'decretone' possa decadere in caso di crisi.