Visco, rischi concreti per economia

Di fronte ai rischi concreti che la nostra economia oggi corre, forse la politica di bilancio attuata avrebbe potuto essere più prudente soprattutto per quanto riguarda la composizione del bilancio". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro 'Il sentiero stretto e oltre' dell'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

Parlando degli anni del governo Renzi, Visco ha comunque aggiunto di credere che "i margini di manovra siano stati sempre utilizzati al meglio".

"Il sistema del credito ha retto" nel suo complesso "di fronte a sfide straordinarie, tecnologiche" e alla crisi straordinaria dell'economia italiana "molto meglio di quanto si poteva attendere" ha aggiunto spiegando come "La vigilanza sulle banche della Banca d'Italia "come un medico non può impedire le malattie può cercare di renderla meno forte e di curarla, e il nostro intervento ha mirato a quello". "Ci possono essere differenze di opinioni, ma il rispetto dell'autonomia c'è sempre. Non ho dubbi su questo né sui governi passati né su questo".