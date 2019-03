Visco, governo rispetta nostra autonomia

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Ci possono essere differenze di opinioni, ma il rispetto dell'autonomia c'è sempre. Non ho dubbi su questo né sui governi passati né su questo". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo alla presentazione del volume 'Il sentiero stretto e oltre' di Pier Carlo Padoan e soffermandosi sull'indipendenza di Via Nazionale.

"La Banca d'Italia è al servizio del Paese e collabora con il ministro dell'Economia del momento al 100%, come sicuramente Pier Carlo Padoan ricorda" ha aggiunto.