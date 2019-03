(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Quotazioni del petrolio in netto calo sul mercato after hour di New York con ci contratti sul greggio Wti con scadenza ad aprile che cedono 42 centesimi a 56,24 dollari al barile. Il Brent scende di 44 centesimi a 65,86 dollari al barile. Ad incidere sul calo dei prezzi i timori diffusi per un rallentamento della crescita a livello globale