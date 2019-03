Parità genere motore innovazione

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Una cultura delle pari opportunità in azienda "è un forte moltiplicatore di innovazione". Lo evidenzia uno studio di Accenture, secondo cui, "un maggiore incoraggiamento dei dipendenti verso l'innovazione potrebbe portare ad un aumento del pil globale di 8 miliardi di miliardi di dollari in dieci anni". In Italia - secondo lo studio "Getting to Equal 2019" le società con una solida cultura della parità tra uomo e donna hanno dipendenti con una mentalità più aperta all'innovazione (sette volte superiore rispetto alle società con minori pari opportunità). Accenture individua, in particolare, 40 fattori chiave in grado di contribuire alla promozione di una cultura del lavoro innovativa, suddividendoli in tre macro-categorie: leadership coraggiosa, azione inclusiva ed empowering environment. A livello mondiale, il 95% dei dirigenti considera l'innovazione di vitale importanza e la parità di genere, spiega lo studio, è un fattore più determinante di altri.