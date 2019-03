Deutsche-Commerz, fusione più vicina

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Deutsche bank e Commerzbank starebbero intensificando i contatti informali per una fusione di fronte alle difficoltà di ristrutturazione dei due istituti presi singolarmente. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, citando una fonte a conoscenza della situazione.

Secondo l'agenzia le recenti difficoltà per le due banche - dalle generazione di utili nel trading al rallentamento dell'economia ai tassi d'interesse che continueranno ad essere molti bassi, erodendo i margini - avrebbero conferito ulteriore urgenza dl dossier di una potenziale fusione. No comment di Deutsche Bank e Commerz, che in Borsa cedono entrambe circa l'1%.